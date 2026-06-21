Детский лагерь «Алые паруса» под Калининградом открылся после вспышки норовируса

Напомним, в учреждении были зафиксированы случаи заболевания: норовирусом заразились 27 детей и 2 сотрудника. Лагерь временно закрыли, провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Теперь в лагере усилен контроль за соблюдением санитарных норм, введена система ежедневного медицинского мониторинга здоровья сотрудников и отдыхающих, а также усилен контроль за питанием и работой медпунктов.