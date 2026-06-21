22 июня — День памяти и скорби

Сегодня в нашей стране один из самых трагических дней — День памяти и скорби. 22 июня 1941 года — ровно 85 лет назад — началась самая кровопролитная война в истории человечества — Великая Отечественная.
С июля 1940 года по указанию Адольфа Гитлера велась разработка плана молниеносной войны против СССР «Барбаросса». Цель — быстрая ликвидация советского государства, захват ресурсов и германизация территорий вплоть до Урала.
22 июня 1941 года рано утром, без объявления войны, немецкие войска перешли границу СССР на широком фронте от Балтийского до Чёрного моря.
В полдень 22 июня по радио выступил Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел. Он объявил о нападении Германии и произнёс ставшие историческими слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Одним из символов мужества стала оборона Брестской крепости на территории современной Беларуси, которая продолжалась более месяца, несмотря на подавляющее превосходство противника.
На стенах крепости сохранились надписи бойцов, которые стали немыми свидетелями героизма. Одна из самых известных — надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!», сделанная 20 июля 1941 года. Эти слова воплощают дух сопротивления и верность Родине, даже в самых безнадёжных условиях.
Война длилась 1418 дней и ночей. Она унесла жизни, по разным оценкам, более 26−27 миллионов жителей Советского Союза. Война привела к масштабным разрушениям: были уничтожены тысячи городов, поселков и деревень.