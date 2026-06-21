Дети, внуки и правнуки: как сложилась судьба потомков Леонида Брежнева

СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен правнука бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева. Осенью 2025 года он ушел на фронт в качестве сапера, но в ноябре перестал выходить на связь. В начале 2026 года стало известно, что Милаев находится в плену на подконтрольных украинским войскам территориях в Херсонской области. Как сложилась судьба других потомков Брежнева — в материале «Вечерней Москвы».
Дети.
В 1925 году Леонид Брежнев познакомился на танцах в общежитии Курского медицинского техникума с Викторией Денисовой. Будущий генсек тогда учился на третьем курсе землемерно-мелиоративного техникума, а Денисова — на первом курсе медицинского. Сначала, как позднее вспоминала Виктория, Брежнев пригласил на танцы ее подругу. Но та отказалась, поскольку он не умел танцевать, а Денисова согласилась. Спустя два года после судьбоносного вечера, в декабре 1927 года, Брежнев и Денисова поженились, девушка взяла фамилию супруга. В этом союзе на свет появились дочь Галина и сын Юрий.
Галина.
Галина Брежнева родилась в апреле 1929 года. Тогда ее отец работал заместителем председателя Бисертского райисполкома Уральской области, а мама стала домохозяйкой, хотя по образованию была акушеркой. Галина в детстве много путешествовала: семья была вынуждена часто переезжать вместе с отцом, который продвигался по государственной службе. Ее юношеские годы пришлись на военное время. В 1945 году, когда закончилась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. Брежнев к тому моменту стал начальником политуправления 4-го Украинского фронта и продолжал успешно продвигаться в карьере. Услышав от дочери, что она собирается стать актрисой, отец, к тому моменту уже занимавший высокие посты, отреагировал остро и настоял на том, чтобы дочь поступила на «правильный» факультет.
Галина Брежнева поступила на литературный факультет педагогического института в Орехове-Зуеве. Затем, когда семья переехала в Молдавию, в Кишиневе она перевелась на филологический факультет. Однако доучиваться девушка не стала: влюбившись в артиста цирка Евгения Милаева, она бросила учебу, вышла за него замуж и уехала из Кишинева. Галина поработала цирковым костюмером, затем трудилась в агентстве печати «Новости», архиве МИД и некоторое время в МГУ. Личная жизнь Брежневой была более насыщенной, чем ее трудовой путь. У нее было множество романов. Замужем Галина была трижды.
Ее первый муж Евгений Милаев был старше нее на 18 лет. Кроме того, у него уже было двое детей от первого брака — близняшки Александр и Наталья, которых Галина вскоре удочерила и усыновила как родных. Семья гастролировала по стране вместе с Милаевым. В 1952 году Брежнева родила от супруга дочь Викторию. Однако семья распалась спустя 10 лет. Сразу после оформления развода с Милаевым Брежнева вышла замуж за 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио. Этот брак продлился всего 10 дней: Брежнев вмешался, заставив дочь вернуться в Москву. У ее супруга забрали паспорт с отметкой о браке и вернули уже без нее. Однако пара продолжала встречаться тайком — до 1964 года, когда Брежнев занял высшую должность в ЦК КПСС.
В третий раз Галина вышла замуж за мужчину, который произвел впечатление и на нее, и на ее отца. Ее супругом стал майор Юрий Чурбанов, который ради этих отношений оставил жену и двоих детей. За время брака Чурбанов дослужился до генерал-полковника. Но спустя 20 лет мужчину арестовали, а его супруга подала на развод.
После смерти отца в 1982 году Галина Брежнева переехала жить на семейную дачу и пристрастилась к алкоголю, периодически проходила лечение. Во время одного из курсов, 29 июня 1998 года, дочь генсека умерла. Причиной смерти стал инсульт.
Юрий.
О Юрии Брежневе, сыне генсека, известно не так много: его жизнь не была такой бурной, как у сестры. Он родился в марте 1933 года на территории Украинской ССР в городе Каменское Днепропетровской области. По совету отца Юрий поступил в металлургический институт, который успешно окончил, но по профессии не работал ни дня. Он трудился управляющим на днепропетровском заводе имени Либкнехта, но в 1956 году уволился оттуда и переехал в Москву. Спустя год он вступил в КПСС, затем окончил Всесоюзную академию внешней торговли. После этого он работал старшим инженером во Всесоюзном объединении «Технопромимпорт», начальником отдела торгового представительства СССР в Швеции, там же — торговым представителем Советского Союза.
Чем известны потомки Леонида Брежнева.
Юрий Брежнев также был начальником экспортно-импортного отдела в Министерстве внешней торговли СССР, потом заместителем министра внешней торговли Советского Союза, депутатом Верховного Совета РФ и кандидатом в члены ЦК КПСС. Злые языки утверждали, что на самом деле он якобы нигде не работал, а трудился за него кто-то другой, пока он просто занимал должность. В 1986 году сын генсека ушел на пенсию по состоянию здоровья.
В личной жизни Юрий Брежнев, как и его отец, создал один крепкий союз на всю жизнь. Он познакомился на дне рождения приятеля со студенткой педагогического института Людмилой и вскоре женился на ней. Супруги жили вместе вплоть до смерти Людмилы. У пары родились два сына — Леонид и Андрей. Юрий Брежнев скончался спустя год после смерти любимой супруги, в 2013 году, от опухоли мозга.
Внуки.
Виктория.
Виктория Милаева, дочь Галины Брежневой и Евгения Милаева, родилась в феврале 1952 года в Москве. В детстве внучка Брежнева проводила много времени с дедушкой и бабушкой, которые души в ней не чаяли и старались дать ей лучшие воспитание и образование. Мать Виктории мало ей занималась и практически была для нее посторонним человеком. Девушка стала студенткой МГУ, но проучилась там недолго и вскоре поступила в ГИТИС на театроведческий факультет. Затем какое-то время работала в Госкомиздате, но в основном занималась домашним хозяйством.
В дальнейшем она вспоминала, что после смерти дедушки семья подверглась травле. Это не обошло стороной и Викторию, которая попала под сокращение в Госкомиздате. Чтобы добыть средства на существование, она продавала доставшуюся в наследство недвижимость, но надолго этих денег не хватало.
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Еще в молодости Виктория Милаева впервые вышла замуж. Ее избранником стал выходец из простой семьи Михаил Филиппов, который строил карьеру во Внешторге. В этом союзе на свет появилась дочь Галя. В 1978 году Милаева вновь вышла замуж — за оперного певца, сотрудника КГБ Геннадия Варакуту. С ним брак продлился до 1991 года. В жизни внучки Брежнева также был роман с Дмитрием Барминым, который был моложе нее на 18 лет. Они не узаконили отношения, но Милаева со временем переехала жить к нему на дачу. В январе 2018 года Виктория Милаева умерла. Причиной смерти стал рак, о котором она не говорила никому из близких, кроме Дмитрия Бармина. Он организовал ее похороны.
Андрей.
Сын Юрия Брежнева Андрей родился в марте 1961 года. В 1983 году он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. После окончания университета он работал инженером внешнеторгового объединения «Союзхимэкспорт», затем — атташе Управления международных экономических организаций МИД СССР, заместителем начальника Управления внешних связей Министерства торговли СССР. После распада Советского Союза работал в различных коммерческих структурах.
Также Андрей Брежнев начал политическую деятельность: выдвигался на выборах губернатора Свердловской области, вице-мэра Москвы, в Государственную думу, на выборах губернатора Тульской области. Также он был генсеком созданной им «Новой коммунистической партии», членом Коммунистической партии Российской Федерации, первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости».
Андрей Брежнев был женат дважды. Его первой супругой была Надежда Лямина, которая подарила ему двух сыновей: Леонида и Дмитрия. Во второй раз Андрей женился на Елене, фамилия и род деятельности которой в свободном доступе не приводятся. Брежнев скоропостижно скончался в июле 2018 года, причиной его смерти стал обширный инфаркт.
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Леонид.
О Леониде Брежневе, внуке генсека от сына Юрия, известно еще меньше. Он получил высшее образование на химическом факультете МГУ, затем занимался бизнесом и работал на фармацевтическом предприятии. По сведениям из открытых источников, Леонид Юрьевич был четыре раза женат, стал отцом троих детей — Алины, Марии и Юрия. Также утверждается, что мужчина умер в 2023 году.
Правнуки.
Дмитрий и Леонид.
Сыновья Андрея Юрьевича Брежнева, Дмитрий и Леонид, получили достойное образование. Леонид Андреевич — диплом военного переводчика в Московском военном университете имени Александра Невского. По этой профессии он работал в индийском представительстве Рособоронэкспорта. Однако мужчина решил стать бизнесменом. Издание Life сообщало, что правнук Брежнева занялся сертификацией китайских вибраторов для продажи на российском рынке, реализация которых идет на российских маркетплейсах. Мужчина женат, воспитывает двух дочерей.
Дмитрий Андреевич Брежнев получил диплом политолога в престижном Оксфордском университете. После возвращения из Великобритании мужчина начал работать менеджером по развитию бизнеса в крупных отечественных IT-компаниях. О его личной жизни информации в открытых источниках не нашлось. Известно, что братьям достались несколько квартир в Москве, а также крымская фирма «Южная Ривьера плюс», которая на правах собственности получила часть имущества советского санатория «Карабах» в Алуште и получает прибыль от продажи имущества.
Галина.
Дочь Виктории Милаевой и Михаила Филиппова Галина окончила филологический факультет МГУ, после чего работала секретарем в одной из московских фирм. Она была замужем за инженером Олегом Дубинским, но брак продлился всего год, а еще четыре года после развода бывшие супруги прожили вместе. Родителями они так и не стали. Когда Галина и Олег окончательно расстались, женщина начала злоупотреблять спиртным и бродяжничать. Ее мать решила, что будет лучше направить дочь в психоневрологический интернат. Там Филиппова провела четыре года. После выхода из интерната она поселилась у своей подруги. По некоторым данным, после выхода программы на ТВ о ее судьбе женщине подарили квартиру в Звенигороде.
Антон Милаев.
Завершает семейную сагу история Антона Милаева. Его дед, Александр Милаев, как упоминалось выше, был сыном Евгения Милаева — первого мужа Галины Брежневой. Поскольку Галина удочерила и усыновила детей супруга от первого брака, юридически Александр и его сестра Наталья стали внуками Брежнева. Александр Евгеньевич пошел по стопам отца, выступая в цирке с семи лет, и стал заслуженным артистом РСФСР.
Его сын Антон приходится Леониду Брежневу правнуком лишь юридически, а не биологически. Тем не менее, он с детства знал о своих корнях и выбрал военный путь. Осенью 2025 года Антон ушел на фронт в качестве сапера и был взят в плен ВСУ в Херсонской области.
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