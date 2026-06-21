Дети, внуки и правнуки: как сложилась судьба потомков Леонида Брежнева

Ее первый муж Евгений Милаев был старше нее на 18 лет. Кроме того, у него уже было двое детей от первого брака — близняшки Александр и Наталья, которых Галина вскоре удочерила и усыновила как родных. Семья гастролировала по стране вместе с Милаевым. В 1952 году Брежнева родила от супруга дочь Викторию. Однако семья распалась спустя 10 лет. Сразу после оформления развода с Милаевым Брежнева вышла замуж за 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио. Этот брак продлился всего 10 дней: Брежнев вмешался, заставив дочь вернуться в Москву. У ее супруга забрали паспорт с отметкой о браке и вернули уже без нее. Однако пара продолжала встречаться тайком — до 1964 года, когда Брежнев занял высшую должность в ЦК КПСС.