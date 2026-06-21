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После ночной грозы воздух в Калининграде прогреется до +26: прогноз погоды на 22 июня

Днём в понедельник осадков не ожидается.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в ночь с 21 на 22 июня ожидаются дожди и грозы. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Днём в понедельник осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный ночью 3−8 м/с, во второй половине дня 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+18°С, днём +21…+26 градусов.

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