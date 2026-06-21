Многие жители Киева и Одессы поддержат акцию «Свеча памяти», заявили в Госдуме

«Мы зажигаем свечи по количеству всех бывших республик СССР, городов-Героев и Городов Воинской славы. В их числе Киев, Одесса, Керчь, Севастополь. Мы всегда зажигали и будем зажигать эти свечи. И уверены, что и в Одессе, и в Киеве много людей, которые зажгут свечу памяти, которые не предали память предков и которые сегодня не приемлют и ненавидят нацизм в его уродливом проявлении», — сказала Яровая.