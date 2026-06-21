«Отвалите от меня»: Клаву Коку взбесили хейтеры, называющие ее толстой

«Кажется, все стали немного забывать, как выглядит обычное женское тело. Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю своё тело, и я не собираюсь нравиться всем. Я живой человек, захотела похудела, захотела поправилась — это моё дело. Так ладно бы, мужчины эти комментарии пишут и женщины, которые прекрасно знают, что такое циклы, отёк, в конце концов, разный цвет и одежда», — заявила Клава Кока.