Депутат Ветров призвал запретить подросткам татуировки и пластические операции

В своем письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко депутат отметил, что в последнее время несовершеннолетние все чаще обращаются в пластические клиники, тату-салоны и другие косметологические учреждения, стремясь соответствовать моде и абстрактным стандартам красоты.