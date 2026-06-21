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Минута молчания пройдет в Нижегородской области 22 июня

Приняв участие в акции, жители региона отдадут дань уважения тем, кто проявил мужество и героизм.

22 июня в 12:15 по московскому времени пройдёт минута молчания — в это время страна присоединится к Всероссийской акции в память о героях. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Нижегородцам, которые желают принять участие в акции, советуют установить напоминание. Приняв участие в акции, жители региона отдадут дань уважения тем, кто проявил мужество и героизм.

Жители Нижегородской области также могут стать частью онлайн‑акции «Свеча памяти». Для этого нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и виртуально зажечь свечу в честь героев Великой Отечественной войны.