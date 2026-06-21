В поселке Рощино Челябинской области открыли обновленный стадион

«Сегодня мы видим современное пространство, где спортом смогут заниматься и дети, и взрослые, и люди старшего поколения. Еще больше жителей будут охвачены занятиями физической культурой и спортом, а значит, это еще один шаг к здоровой и качественной жизни наших граждан», — отметил на церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.