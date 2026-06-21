В поселке Рощино Челябинской области открыли обновленный стадион

Стадион с зонами для занятий командными видами спорта открыли в поселке Рощино Челябинской области, сообщили в администрации Сосновского района. С каждым годом возможностей для занятий физической культурой в регионе становится больше при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Потребность в современной спортивной инфраструктуре стала актуальной для жителей поселка в связи с ростом населения. После модернизации на местном стадионе появились возможности для проведения соревнований разного уровня. Кроме того, там планируют открыть новые направления для занятий скандинавской ходьбой, мини-лаптой, женским футболом. Также на площадке будут готовить желающих к сдаче норм ГТО.
«Сегодня мы видим современное пространство, где спортом смогут заниматься и дети, и взрослые, и люди старшего поколения. Еще больше жителей будут охвачены занятиями физической культурой и спортом, а значит, это еще один шаг к здоровой и качественной жизни наших граждан», — отметил на церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Обновленный стадион назвали в честь Людмилы Алексеевны Ефимовой, которая на протяжении десятилетий активно участвовала в жизни поселка: была учителем и директором Рощинской школы, работала заместителем главы Сосновского района, главой Рощинского сельского поселения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.