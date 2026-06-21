Нижегородский биолог рассказал, как обезопасить себя от гадюки в лесу

Доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского Андрей Лебединский в беседе дал рекомендации, как снизить риск укуса гадюки во время прогулок по лесу. Об этом сообщили РИА Новости.
Прежде всего эксперт советует надевать резиновые сапоги — змея не способна их прокусить. Также стоит проявлять осторожность, когда собираете грибы и ягоды: не делайте резких движений и внимательно осматривайте пространство вокруг.
Биолог особо отметил, что гадюки не склонны к беспричинным нападениям. Обычно они стараются избежать контакта с человеком: при возможности уползают, а если чувствуют угрозу — сворачиваются в клубок и совершают ложные выпады.
Чтобы минимизировать опасность, по словам Лебединского, стоит обходить участки, где ранее неоднократно замечали этих змей. В нижегородских лесах гадюки встречаются, поэтому соблюдение мер предосторожности актуально.
Эксперт призывает не проявлять агрессию по отношению к змеям. Если гадюка оказалась на даче или во дворе, не пытайтесь её поймать или уничтожить — этот вид занесён в Красную книгу Нижегородской области, и популяция его невелика. Вместо этого создайте для рептилии фактор беспокойства: постучите длинной палкой или веткой неподалёку либо аккуратно подцепите ею змею и перенесите за пределы участка.
Ранее нижегородцев предупредили о повышении активности ужей в лесах.