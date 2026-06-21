Нижегородский биолог рассказал, как обезопасить себя от гадюки в лесу

Эксперт призывает не проявлять агрессию по отношению к змеям. Если гадюка оказалась на даче или во дворе, не пытайтесь её поймать или уничтожить — этот вид занесён в Красную книгу Нижегородской области, и популяция его невелика. Вместо этого создайте для рептилии фактор беспокойства: постучите длинной палкой или веткой неподалёку либо аккуратно подцепите ею змею и перенесите за пределы участка.