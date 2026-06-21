«Я в полном порядке»: Джереми Кларксон поборол рак простаты за несколько дней

— Знаю, многие из вас скажут, что не хотят обследоваться, потому что кто-то засунет в вас палец, но сейчас всего лишь делается анализ крови. Около 10−12 тысяч человек, мужчин, будем честными, умирают каждый год в Великобритании от рака простаты. Не будьте одним из них, пройдите обследование, — призвал Кларксон в публикации.