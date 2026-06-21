«Я в полном порядке»: Джереми Кларксон поборол рак простаты за несколько дней

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон смог побороть рак простаты всего за несколько дней. Он записал обращение к поклонникам в своих социальных сетях, в котором рассказал, что болезнь ушла в ремиссию.
— Я не просто не умер — я в полном порядке, — порадовал подписчиков легендарный ведущий.
По его словам, все благодаря тому, что он часто ходит на обследования — это позволило врачам обнаружить рак на ранеей стадии. В связи с этим он призвал всех не боятся и пройти обследование на онкологию.
— Знаю, многие из вас скажут, что не хотят обследоваться, потому что кто-то засунет в вас палец, но сейчас всего лишь делается анализ крови. Около 10−12 тысяч человек, мужчин, будем честными, умирают каждый год в Великобритании от рака простаты. Не будьте одним из них, пройдите обследование, — призвал Кларксон в публикации.
О том, что ведущему Top Gear диагностировали рак стало известно на этой неделе. Журналист рассказал, что рак обнаружили на «очень ранней стадии», однако он «агрессивен». При этом два года назад он перенес операцию на сердце.