В здании на юге Москвы вспыхнул пожар

В здании на улица Речников на юге Москвы вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Огонь возник в здании по адресу: улица Речников, дом 15, корпус 1. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Других подробностей МЧС не приводит.
Накануне пожар вспыхнул на территории строительного рынка в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 1 тыс. кв. м одного из здании, внутри которого находились стройматериалы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В его тушении принимали участие около 50 человек и 15 единиц техники.
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