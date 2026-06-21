Уолтц: США хотят, чтобы Иран заставил «Хезболлах» не бить по Израилю

Вашингтон в вопросе мира на Ближнем Востоке требует от Ирана оказать влияние на шиитское движение «Хезболлах», чтобы оно прекратило атаки на Израиль. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала CBS, не уточнивший, кто наносил первый удар, и какой ущерб понесли шииты от действий Израиля.