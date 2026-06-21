Жители российского села устроили праздник в честь новой дороги

Жители села Сандата в Ростовской области устроили праздник в честь появления новой асфальтированной дороги, которую ждали более десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Местные жители на протяжении долгих лет просили власти отремонтировать главную улицу села. Администрация обещала разобраться с этой проблемой три года назад, и только в этом году на строительство выделили 12 миллионов рублей.
Появление асфальтированной дороги жители села решили отметить необычным образом: накрыли столы, включили музыку, открыли шампанское, прямо на новом асфальте организовали народные гулянья и даже стали играть в классики.
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