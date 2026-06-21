Двое нижегородских школьников вышли в финал отбора в арктическую экспедицию

Финал состоится в Москве в конце июня. Он пройдет в виде дебатов. Всего в финале участвуют 48 подростков со всей страны. Они объединятся в 16 команд по три человека. По результатам дебатов будут названы имена счастливчиков, которые отправятся в экспедицию.