В Симферополе ресторатор модернизировал бизнес при поддержке государства

Ресторатор из Симферополя получил средства на обновление своего предприятия под поручительство Крымского гарантийного фонда, сообщили в министерстве экономического развития республики. Помощь бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Размер поручительства — 1,5 млн рублей. Оно позволило ресторатору привлечь 5 млн рублей на развитие своего бизнеса. Поступившие средства предприниматель, в частности, потратил на ремонт и переоборудование одного из кафе в центре Симферополя.
Напомним, что поручительством Крымского гарантийного фонда может воспользоваться малый и средний бизнес. Также такая мера поддержки доступна самозанятым, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.