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В Симферополе ресторатор модернизировал бизнес при поддержке государства

Это стало возможным, поскольку Крымский гарантийный фонд предоставил предпринимателю поручительство.

Ресторатор из Симферополя получил средства на обновление своего предприятия под поручительство Крымского гарантийного фонда, сообщили в министерстве экономического развития республики. Помощь бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Размер поручительства — 1,5 млн рублей. Оно позволило ресторатору привлечь 5 млн рублей на развитие своего бизнеса. Поступившие средства предприниматель, в частности, потратил на ремонт и переоборудование одного из кафе в центре Симферополя.

Напомним, что поручительством Крымского гарантийного фонда может воспользоваться малый и средний бизнес. Также такая мера поддержки доступна самозанятым, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.