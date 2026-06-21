В Симферополе ресторатор модернизировал бизнес при поддержке государства

Размер поручительства — 1,5 млн рублей. Оно позволило ресторатору привлечь 5 млн рублей на развитие своего бизнеса. Поступившие средства предприниматель, в частности, потратил на ремонт и переоборудование одного из кафе в центре Симферополя.