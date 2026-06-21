В Приморье усилят работу по развитию цифровой среды

Правительство Приморского края и разработчик программных продуктов «Группа 1С» заключили соглашение о совместном развитии цифровой и образовательной среды, сообщили в агентстве проектного управления региона. Это отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В документе партнеры определили главные направления сотрудничества: обмен опытом, информацией при реализации проектов с использованием продуктов на базе «1С: Предприятие», проведение совместных семинаров, круглых столов и рабочих встреч. Кроме того, власти региона и разработчик сосредоточат усилия на совершенствовании цифровой среды в образовательных организациях.
«Мы развиваем управление кадрами на базе системы 1С и планируем внедрить личные кабинеты госслужащих. Рассчитываем, что взаимодействие в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию системы и позволит повысить уровень цифровизации нашего региона», — подчеркнула первый вице-губернатор края — председатель правительства региона Вера Щербина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.