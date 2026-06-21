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Минэнерго США: свыше 100 кораблей прошли через Ормуз за последние два дня

США сейчас активно наращивает объемы добычи нефти у себя и в Венесуэле из-за открытия Ормуза.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 100 коммерческих кораблей успели пройти через Ормузский пролив за последние два дня. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу ABC News.

«Два дня назад прошли 55 судов, 67 — прошли вчера. Что касается объемов (экспорта — прим. ред.) нефти и нефтепродуктов, они примерно равны довоенным показателям», — отметил чиновник.

По его словам, ситуация с топливными поставками наконец стабилизировалась. Причем более никаких проблем с этим не предвидится, считает он.

Сейчас американские власти наращивают объемы добычи нефти у себя в стране и в Венесуэле. По оценке Райта, в ближайшем будущем цены на энергоресурсы начнут понемногу снижаться.

Ранее CNN сообщал, что война с Ираном сильно истощила нефтяные запасы Штатов. Впервые за последние 42 года объемы резервов в государстве снизились до минимальных значений.

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