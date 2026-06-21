Опубликованы фото с фестиваля «Окская уха» в Нижегородской области

Около 5 тысяч человек приняло участие в межрегиональном фестивале «Окская уха», который прошел в селе Вареж Павловского округа Нижегородской области 20 июня. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
Фестиваль включал в себя соревнования по рыбной ловле «Рыбацкий затон», гастрономический конкурс «Окская уха», конкурс фотографий «Фестиваль ухи: ловись кадр большой и маленький!».
В приготовлении ухи в этот день состязались 20 команд, представлявший Нижегородскую, Московскую, Рязанскую и Владимирскую области.
Также в рамках мероприятия выступили творческие коллективы в четырех регионов России.
ИА «Время Н» публикует фото с фестиваля.