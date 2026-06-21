В Крыму для создания нового курорта планируют привлечь льготные кредиты

Проектно-изыскательские работы ведут по новым отелям курорта «Золотые пески России», который строится в Крыму при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». При возведении четырех гостиничных комплексов планируют воспользоваться льготным кредитованием — заявки уже направлены, сообщили в администрации городского округа Евпатория.
Параллельно развивается сопутствующая инфраструктура новой курортной зоны. В частности, специалисты проектируют объекты газораспределения, продолжают строить набережную и прокладывать транспортные пути, которые обеспечат удобный подъезд к комплексу.
Согласно утвержденной дорожной карте проекта, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию более 5,7 тыс. гостиничных номеров, а в период до 2035 года — еще свыше 4 тыс. номеров. Это позволит значительно увеличить туристический потенциал региона.
«Золотые пески России» входят в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», направленный на развитие сферы туризма и гостеприимства в России. Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На его территории будут построены отели категории от 3 до 5 звезд, крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.