Во Владивостоке открыли центр подготовки спортсменов и тренеров по карате

Додзе Академии кекусинкай — специализированный центр подготовки спортсменов высшего уровня и тренерских кадров — открыли во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Создание возможностей для повышения квалификации педагогов и наставников — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новый центр будет выполнять сразу несколько ключевых функций: служить краевой площадкой для повышения квалификации тренеров, основной базой для кандидатов и действующих членов сборных, а также передовой методической мастерской по развитию карате-кекусинкай во всем регионе. В краевом спортивном ведомстве рассчитывают, что додзе станет центром тренировок для всех, кто ценит активный образ жизни, дисциплину и силу духа.
Как подчеркнул президент академии Евгений Савин, обретение собственной площадки для занятий выведет подготовку тренерских кадров и бойцов на качественно новый уровень, а также даст старт проведению масштабных семинаров, учебно-тренировочных сборов и образовательных курсов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.