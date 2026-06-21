Во Владивостоке открыли центр подготовки спортсменов и тренеров по карате

Новый центр будет выполнять сразу несколько ключевых функций: служить краевой площадкой для повышения квалификации тренеров, основной базой для кандидатов и действующих членов сборных, а также передовой методической мастерской по развитию карате-кекусинкай во всем регионе. В краевом спортивном ведомстве рассчитывают, что додзе станет центром тренировок для всех, кто ценит активный образ жизни, дисциплину и силу духа.