Tasnim: Делегация Ирана покинула переговоры с США из-за высказываний Трампа

Израильские войска продолжают наземную операцию в Ливане и наносят удары по ливанским городам при помощи ракет и БПЛА. В ответ шиитская организация «Хезболлах» бьет по израильской армии и городам, но войска на территорию Израиля не вводила. Теперь Иран хочет, чтобы Израиль остановил агрессию в регионе, а США — чтобы «Хезболлах» перестали бить по Израилю. Но не уточняют, должны ли ЦАХАЛ делать то же самое.