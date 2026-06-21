В Челябинской области обновят дороги к популярным местам отдыха

«Летом нагрузка на такие дороги значительно возрастает. Поэтому для нас важно не только приводить их в нормативное состояние, но и создавать комфортные условия для поездок к туристическим объектам. Это напрямую влияет как на качество жизни жителей, так и на развитие внутреннего туризма в регионе», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.