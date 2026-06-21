В Челябинской области обновят дороги к популярным местам отдыха

Участки дорог, которые ведут к Верхнеуфалейскому водохранилищу и озеру Тургояк, отремонтируют в Челябинской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Летом тысячи жителей и гостей Южного Урала отправляются на дачи, к озерам и турбазам. Именно поэтому особое внимание уделяется состоянию дорог, ведущих к местам сезонного отдыха. Один из таких объектов — автомобильная дорога Миасс — Златоуст, по которой едут к уникальному памятнику природы озеру Тургояк. Там отремонтируют полотно протяженностью 8 км и укрепят обочины.
Еще один объект, где продолжаются работы, — автомобильная дорога Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли. На участке 48−63-й километр проводят капитальный ремонт. Этот маршрут обеспечивает подъезд к Верхнеуфалейскому водохранилищу.
«Летом нагрузка на такие дороги значительно возрастает. Поэтому для нас важно не только приводить их в нормативное состояние, но и создавать комфортные условия для поездок к туристическим объектам. Это напрямую влияет как на качество жизни жителей, так и на развитие внутреннего туризма в регионе», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.