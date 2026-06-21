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На трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с легковым автомобилем, пострадал подросток

В Ростовской области в ДТП с грузовиком получил травмы несовершеннолетний.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области в аварии с легковым автомобилем и грузовиком пострадал школьник. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось в воскресенье, 21 июня, на трассе М 4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» в составе полуприцепа «Кроне» при перестроении не уступил дорогу «Киа», движущемуся по соседней полосе в попутном направлении. В результате грузовик и легковушка столкнулись. Во время аварии пострадал 13-летний пассажир автомобиля «Киа».

— Госавтоинспекция напоминает: при выполнении перестроения водители обязаны убедиться в безопасности и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по соседней полосе, — говорится в сообщении.

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