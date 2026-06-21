На трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с легковым автомобилем, пострадал подросток

ДТП случилось в воскресенье, 21 июня, на трассе М 4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» в составе полуприцепа «Кроне» при перестроении не уступил дорогу «Киа», движущемуся по соседней полосе в попутном направлении. В результате грузовик и легковушка столкнулись. Во время аварии пострадал 13-летний пассажир автомобиля «Киа».