Трамп снова пригрозил уничтожить Иран, если тот закроет Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал все, чтобы сорвать переговоры с Ираном о мире на Ближнем Востоке. Он снова (уже даже сложно посчитать, в который раз) начал угрожать, что уничтожит Иран, и заодно оскорбил его и всех его жителей, назвав «чертовой страной». А причина, опять, в Ормузском проливе.