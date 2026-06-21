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Tansim: Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Члены иранской делегации на переговорах с Соединенными Штатами покинули место проведения встречи с представителями Вашингтона из-за угроз со стороны президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Tansim.

Члены иранской делегации на переговорах с Соединенными Штатами покинули место проведения встречи с представителями Вашингтона из-за угроз со стороны президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Tansim.

— Команда покинула место проведения переговоров в знак протеста, — приводят слова источника в публикации.

18 июня американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.

В тот же день верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании с США. Он отметил, что придерживался другого мнения, но изменил его после того, как президент Ирана и высший совет национальной безопасности страны взяли на себя соответствующие обязательства.

Однако уже 20 июня стало известно, что Иран снова закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающуюся операцию Израиля в Ливане.

21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.

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