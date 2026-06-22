В Ленинградском зоопарке открыли фотовыставку «Четвероногие герои СВО»

Ленинградский зоопарк был выбран для этих мероприятий не случайно. В годы блокады в период Великой Отечественной войны он стал одним из символов человечности. Люди сами умирали от голода, но старались уберечь питомцев, тоже оказавшихся в кольце блокады, от гибели. Но и животные, вероятно, спасли сотрудников зоопарка. Когда есть, ради кого жить, то встаёшь каждый день и выполняешь свою работу. Этот ежедневный подвиг был горожанам необходим. Летом 1942 года, когда зоосад был открыт, его посетили 7400 человек, а в 1943-м уже 170 тысяч. Животные помогали ленинградцам сохранить веру в скорую победу и поднимали их боевой дух, а также возвращали воспомнания о мирной жизни.