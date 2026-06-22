В Ленинградском зоопарке открыли фотовыставку «Четвероногие герои СВО»

В Ленинградском зоопарке открылась фотовыставка «Четвероногие герои СВО». Кроме того, состоялась презентация третьего издания одноименного сборника рассказов участника СВО Александра Смирнова, который также является автором экранизированного рассказа «Блокадный Трезорка», сообщили журналистам в учреждении.
Ленинградский зоопарк был выбран для этих мероприятий не случайно. В годы блокады в период Великой Отечественной войны он стал одним из символов человечности. Люди сами умирали от голода, но старались уберечь питомцев, тоже оказавшихся в кольце блокады, от гибели. Но и животные, вероятно, спасли сотрудников зоопарка. Когда есть, ради кого жить, то встаёшь каждый день и выполняешь свою работу. Этот ежедневный подвиг был горожанам необходим. Летом 1942 года, когда зоосад был открыт, его посетили 7400 человек, а в 1943-м уже 170 тысяч. Животные помогали ленинградцам сохранить веру в скорую победу и поднимали их боевой дух, а также возвращали воспомнания о мирной жизни.
Открывшаяся экспозиция посвящена человечности уже во время СВО. На ней представлено около десяти фотографий животных, запечатлённых на фронте. Среди них коза Машка, которая доставляет в траншеи и блиндажи запасные батарейки и медикаменты, сокол, атакующий дрон ВСУ, львица Киара — талисман бригады ленинградских добровольцев, собаки и кошки. Они согревали, доставляли медикаменты, помогали морально и были талисманами. А порой животные даже становились полноценными членами отрядов, получали позывные. Некоторые хвостатые герои погибли, спасая бойцов, как собака, которая схватила дрон, летевший на солдат.
Автором большинства фотографий является сам Александр Смирнов. Остальные были сделаны неизвестными авторами.
Книга «Четвероногие герои СВО» Александра Смирнова продолжает эти пронзительные рассказы. На её страницах запечатлены не только домашние питомцы, но и дикие животные из разрушенных конных и страусиных ферм, зоопарков. среди них львята, медвежата, страусы и жираф.
«Я стал писать о животных, которые были вместе с нами, воевали, служили, рисковали своей жизнью и действительно оказались четвероногими героями СВО…», — говорит Александр Смирнов.
Добавим, Александр Смирнов служил добровольцем в казачьем отряде ДШК «Дон». Это на самом южном участке в районе Кинбурнской косы.
Отметим, книгу удалось издать благодаря поддержке Благотворительного фонда «Золотая книга Ленинградской области».