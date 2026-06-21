В Крыму шесть учреждений допобразования оснастят инструментами и техникой

Современные музыкальные инструменты, новое оборудование и учебную литературу закупят в текущем году для четырех детских школ искусств, а также двух музыкальных школ в Крыму. Поддержка культурных учреждений ведется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
В дальнейшем, в 2028 году, планируется обновить материально-техническую базу в еще шести крымских учебных заведениях, в 2030 году — семи. Это позволит обеспечить еще большему числу юных талантов доступ к качественному художественному образованию.
Кроме того, уделят внимание и оснащению концертно-театральных, выставочных залов, библиотек, фонотек. Для этого закупят интерактивные доски, мультимедийные проигрыватели и проекторы. Для музыкально-теоретических дисциплин поступят новые учебные материалы, клавиры и партитуры, а в хореографические классы — специализированная мебель, станки и зеркала. Отделения изобразительного искусства пополнятся наглядными пособиями и предметами натурного фонда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.