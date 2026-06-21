Раскрыт секрет завтрака британской королевы: не яства, а простая каша с медом

Вопреки распространенному стереотипу о том, что британские монархи начинают день с изысканных яств и пиршеств, реальность оказалась гораздо скромнее. Как стало известно из недавних откровений членов королевской семьи, повседневный завтрак королевы Камиллы в холодное время года — это простая и привычная многим россиянам овсяная каша.
По словам ее близких, единственным «царским» дополнением к этому блюду служит ложка домашнего меда, который собирают на собственной пасеке в загородном поместье. Отмечается, что этот мед обладает нежным, тонким вкусом, напоминающим хороший чай, и идеально сочетается с утренней трапезой.
Такой выбор не только дань традициям, но и забота о здоровье. Кардиологи уже давно ставят овсяную кашу на первое место среди вариантов завтрака, отмечая ее пользу для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки — бета-глюкана, способствующего снижению уровня холестерина. Правда, эксперты предупреждают: чтобы блюдо действительно приносило максимум пользы, лучше варить его на воде или обезжиренном молоке, а вместо сахара и соли использовать свежие фрукты, например бананы. Что касается меда, ученые также видят в нем потенциал для защиты сердца, хотя для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.
Таким образом, секрет бодрого утра британской королевы оказался удивительно близок нашим реалиям: та же овсянка, знакомый с детства мед и никакой излишней роскоши.