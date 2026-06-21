Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба в прямом эфире

В Иране женщинам строжайше запрещено сольное пение на публике, а также они обязаны соблюдать строгий дресс-код, включающий ношение хиджаба. Выступление Ахмади стало актом культурного неповиновения на фоне массовых протестов в стране, вызванных, в том числе, ограничением прав женщин. Тексты ее песен, которые звучали в том концерте, содержали строки о «плененных птицах» и тоске по родине, что власти расценили как намек на задержанных протестующих. Телесные наказания и уголовное преследование артистов уже давно стали инструментом подавления инакомыслия в Иране, однако приговор к порке за онлайн-выступление вызвал особенно широкий резонанс на Западе. Запись концерта на YouTube за два года набрала около трех миллионов просмотров.