Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба в прямом эфире

Иранская певица Парасту Ахмади и семеро ее коллег-музыкантов были приговорены к суровому телесному наказанию и запрету на выезд из страны за проведение концерта два года назад. Выступление, которое транслировалось на YouTube, было признано властями «вульгарным и аморальным» из-за отсутствия хиджаба у певицы и самого факта ее сольного пения.
Парасту Ахмади предстала перед судом провинции Кум за свое выступление в декабре 2024 года. Тогда она появилась на сцене в длинном платье на бретельках и с ярко-красной помадой, исполнив проникновенные песни в пустом традиционном караван-сарае в сопровождении музыкантов в черном.
По информации Guardian, суд признал артистку и ее группу виновными в «оскорблении общественной порядочности». Все они приговорены к 74 ударам плетью, двухлетнему запрету на выезд из страны и двухлетнему запрету на любую творческую деятельность. Видеограф выступления Тахмине Монзави уже подтвердил приговор в соцсетях, отметив, что группа была задержана еще в декабре 2024 года, но затем отпущена под залог. Иранские государственные СМИ пока официально не комментируют вердикт, однако оппозиционные издания подтверждают факт вынесения этого сурового приговора.
В Иране женщинам строжайше запрещено сольное пение на публике, а также они обязаны соблюдать строгий дресс-код, включающий ношение хиджаба. Выступление Ахмади стало актом культурного неповиновения на фоне массовых протестов в стране, вызванных, в том числе, ограничением прав женщин. Тексты ее песен, которые звучали в том концерте, содержали строки о «плененных птицах» и тоске по родине, что власти расценили как намек на задержанных протестующих. Телесные наказания и уголовное преследование артистов уже давно стали инструментом подавления инакомыслия в Иране, однако приговор к порке за онлайн-выступление вызвал особенно широкий резонанс на Западе. Запись концерта на YouTube за два года набрала около трех миллионов просмотров.