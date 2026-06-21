Спортшкола в Асбесте Свердловской области получила новый инвентарь

Спортивная школа олимпийского резерва № 1, тренирующая детей в Асбесте Свердловской области, обновила материально-техническую базу одного из своих отделений, закупив специальные ботинки для юных лыжников, сообщили в учреждении. Улучшение условий для занятий физической активностью соответствует главным целям госпрограммы «Спорт России».
Новую амуницию будут использовать как во время регулярных тренировок, так и на соревнованиях разного уровня. Современная экипировка поможет спортсменам улучшить технику и достичь более высоких результатов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.