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Спортшкола в Асбесте Свердловской области получила новый инвентарь

Амуницию будут использовать во время тренировок и на соревнованиях.

Спортивная школа олимпийского резерва № 1, тренирующая детей в Асбесте Свердловской области, обновила материально-техническую базу одного из своих отделений, закупив специальные ботинки для юных лыжников, сообщили в учреждении. Улучшение условий для занятий физической активностью соответствует главным целям госпрограммы «Спорт России».

Новую амуницию будут использовать как во время регулярных тренировок, так и на соревнованиях разного уровня. Современная экипировка поможет спортсменам улучшить технику и достичь более высоких результатов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.