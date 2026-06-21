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JSHS: Сидение около четырех часов в день минимализирует риск болезней сердца

Китайские исследователи выяснили, что сидячий образ жизни не увеличивает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, если человек активно двигается и проводит сидя не более четырех часов в день. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Китайские исследователи выяснили, что сидячий образ жизни не увеличивает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, если человек активно двигается и проводит сидя не более четырех часов в день. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 41 тысячи взрослых, за которыми наблюдали почти 12 лет. Они сопоставили время, проведенное в сидячем положении, с риском сердечно-сосудистых заболеваний и вероятностью смерти. Выяснилось, что минимальный риск наблюдался у тех, кто сидел около четырех часов в день. В то же время, более высокий риск был у людей, проводивших меньше двух часов или более шести часов в сидячем положении.

Кроме того, участники, которые сидели менее четырех часов в день и активно занимались физической активностью, демонстрировали снижение риска заболеваний и смертности при замене части активности на сидение. Ученые сделали вывод, что умеренное сидение может служить восстановлением после интенсивной физической нагрузки в течение дня.

— Для людей, которые сидят много… замена всего 30 минут сидения на движение… была связана со снижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, — говорится в исследовании.

Малоподвижный образ жизни, в том числе сидячая работа, способны оказать серьезное влияние на работу женской репродуктивной системы. Гинеколог-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Татьяна Сонина рассказала, чем именно опасна сидячая работа для женщин.