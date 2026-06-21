JSHS: Сидение около четырех часов в день минимализирует риск болезней сердца

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 41 тысячи взрослых, за которыми наблюдали почти 12 лет. Они сопоставили время, проведенное в сидячем положении, с риском сердечно-сосудистых заболеваний и вероятностью смерти. Выяснилось, что минимальный риск наблюдался у тех, кто сидел около четырех часов в день. В то же время, более высокий риск был у людей, проводивших меньше двух часов или более шести часов в сидячем положении.