Челябинская область поделится опытом адаптации ветеранов СВО

Проект «СВОи люди. Учимся вместе жить и работать» из Челябинской области, направленный на сопровождение демобилизованных участников СВО в период их социальной и профессиональной адаптации к мирной жизни, будут тиражировать в других регионах. Содействие трудоустройству ветеранов соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
Сегодня перед многими организациями встает задача интеграции сотрудников с опытом участия в СВО. Их адаптация требует глубокого понимания психологических особенностей, мотивации и профессиональной реабилитации. Подобный опыт уже успели приобрести в Челябинской области, где проводят большую работу по сопровождению ветеранов в процессе трудоустройства. Так, например, в 2025 году в регионе запустили проект «СВОи люди. Учимся вместе жить и работать».
Практика была признана успешной: проект завоевал призовое место в конкурсе профессионального мастерства Минтруда России. По итогам Третьего Всероссийского форума «Женского движения Единой России» принято решение о его тиражировании по всей стране через женские клубы при центрах занятости населения.
«Челябинская область сегодня признана федеральным лидером в сфере трудовой адаптации участников СВО. Мы на практике убедились: чтобы человек успешно интегрировался в коллектив, недостаточно просто подобрать подходящую вакансию. Важно закрепить участника СВО на рабочем месте, помочь ему адаптироваться в новом коллективе», — отметила директор Центра занятости населения Челябинска Юлия Капкова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.