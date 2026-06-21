Дарья Антонова принесла Волгоградской области золото Кубка России

А в финале сценарий повторился — с той лишь разницей, что напряжение было ещё выше. Соперницей стала Дарья Васильева из Иркутска — бронзовый призёр Кубка РФ и чемпионата страны прошлого года. Но и она не смогла устоять перед напором волгоградки. Антонова снова взяла инициативу в свои руки, не давала сопернице ни секунды передышки. Итог — победная оценка «юко», а в пассиве сибирячки — два «шидо».