Дарья Антонова принесла Волгоградской области золото Кубка России

В столице Республики Тыва завершился Кубок России по дзюдо. Турнир собрал 180 спортсменов из 36 регионов РФ — и для Тувы это событие стало историческим: впервые республика принимала главный кубковый старт страны. Организатором турнира выступила Федерация дзюдо России при содействии Российского спортивного фонда.
Волгоградскую область представляли две дзюдоистки — Дарья Антонова и Любовь Астамирова. Успешным выступление оказалось только у одной из них.
Дарья Антонова грамотно разложила свои силы на турнире и одержала уверенную победу — впервые во взрослом дзюдо. И сделала это в идеальный момент: буквально накануне, 17 июня, спортсменка отметила своё 21‑летие. Подарок себе — лучше не придумаешь.
В весе до 70 кг конкуренция была бешеная: на татами вышли 12 сильнейших. Но Антонова, посеянная в числе фаворитов, не дрогнула ни на секунду. Уже в четвертьфинале она показала, кто здесь диктует условия: Полина Иудина (Свердловская область/Саха-Якутия) не продержалась и двух с половиной минут — три «шидо» и досрочное поражение.
Полуфинал стал настоящей битвой нервов. Против Антоновой вышла Ева Огнивова из Челябинска — девушка с внушительным багажом титулов. На бумаге — грозная соперница. На татами — упорный, вязкий поединок, где каждая секунда тянулась как вечность. Дарья шла вперёд, искала момент, давила активностью. Ева старалась ловить на контратаках, но осторожничала — и в итоге сама нарвалась на третье «шидо». Победа Антоновой получилась волевой: при двух собственных предупреждениях она всё равно забрала раунд.
А в финале сценарий повторился — с той лишь разницей, что напряжение было ещё выше. Соперницей стала Дарья Васильева из Иркутска — бронзовый призёр Кубка РФ и чемпионата страны прошлого года. Но и она не смогла устоять перед напором волгоградки. Антонова снова взяла инициативу в свои руки, не давала сопернице ни секунды передышки. Итог — победная оценка «юко», а в пассиве сибирячки — два «шидо».
Для Антоновой это первая большая победа. И, судя по тому, как она шла к ней через плотные схватки и нервы полуфинала, это только начало.
Под руководством Александра Евланова Дарья делает уверенные шаги к большим высотам. И если так пойдёт и дальше, имя Дарьи Антоновой скоро будет звучать не только на российских турнирах, но и на международной арене.
Александр Веселовский.
Фото: Федерация дзюдо России.