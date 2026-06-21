Губернатор Развожаев объявил о введении временных ограничений в Севастополе

График работы торговых точек будет скорректирован: торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 7:00 до 20:00, заведения общепита — с 8:00 до 20:00. Малые магазины, киоски и аптеки сохраняют свободу в установлении своего рабочего времени. Кроме того, принято решение отключить уличное освещение.