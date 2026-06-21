Дмитрий Дибров написал отказ от операции после перелома руки в ночном клубе

Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в московском клубе Zorka на улице Косыгина. Инцидент произошёл вечером, когда он оступился на лестнице. Падению предшествовало знакомство Диброва с девушкой, которой он предложил обсудить роман Достоевского у себя на Рублёвке. Собеседница сообщила, что находится с подругой, после чего ведущий пригласил обеих и направился к выходу. На лестнице одна из спутниц потерялась в толпе, и Дибров резко обернулся, потеряв равновесие. Сотрудники охраны вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.