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Axios: Делегация Ирана продолжает переговоры с США в Швейцарии

Несмотря на удары Израиля по Ливану, делегация Ирана продолжает переговоры с Соединенными Штатами в Швейцарии. Об этом сообщает издание Axios.

Несмотря на удары Израиля по Ливану, делегация Ирана продолжает переговоры с Соединенными Штатами в Швейцарии. Об этом сообщает издание Axios.

— Дипломат, присутствующий на переговорах в Швейцарии, утверждает, что иранская делегация не уехала и переговоры США и Ирана по-прежнему идут, — сообщили в материале.

В то же время ТАСС со ссылкой на источника сообщает, что делегация в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа покинула зал переговоров в Швейцарии, но официально не завершала переговоров.

18 июня американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.

В тот же день верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании с США. Он отметил, что придерживался другого мнения, но изменил его после того, как президент Ирана и высший совет национальной безопасности страны взяли на себя соответствующие обязательства.

Однако уже 20 июня стало известно, что Иран снова закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающуюся операцию Израиля в Ливане.

21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.

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