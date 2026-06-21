Axios: Делегация Ирана продолжает переговоры с США в Швейцарии

В тот же день верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании с США. Он отметил, что придерживался другого мнения, но изменил его после того, как президент Ирана и высший совет национальной безопасности страны взяли на себя соответствующие обязательства.