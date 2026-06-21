Инженерный гнев бобров: разрушенную плотину животные заменили семью новыми

Стоит отметить, что отношение к бобрам в Польше неоднозначное. Фермеры не жалуют их за подтопление полей, а в городах они портят парковые деревья. В лесных же угодьях их деятельность приносит больше пользы, хотя иногда они уничтожают молодые саженцы дуба или бука, посаженные лесниками. Несмотря на это, лесники признают, что присутствие бобров важнее новых посадок, а штраф за разрушение их плотин достигает 5000 злотых.