Казахстанцы взяли 19 медалей за выходные: кто принес золото стране

За два дня представители страны завоевали 19 медалей на крупных стартах по олимпийским видам спорта — от бокса и каратэ до легкой атлетики, фехтования и пулевой стрельбы, передает DKNews.kz.
Главное в этой истории даже не сухая цифра. Важнее другое: награды пришли сразу из нескольких видов спорта. Это значит, что Казахстан выстрелил не в одной дисциплине, а показал силу на разных аренах — в Азии, Европе и на мировом уровне.
Бокс снова дал золото.
Самым урожайным для Казахстана стал второй этап Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне. Национальная команда по боксу завоевала восемь медалей — пять золотых и три бронзовые.
Победителями турнира стали Санжар Ташкенбай, Абылайхан Жусупов, Айбек Оралбай, Назым Кызайбай и Виктория Графеева.
Для казахстанского бокса такие результаты особенно важны. После всех изменений в мировом боксе каждый международный старт становится проверкой: кто сохранил темп, кто готов к новым правилам игры, кто реально способен бороться за олимпийские высоты. Судя по итогам Гуйяна, Казахстан остается среди тех, с кем соперникам точно придется считаться.
Каратисты взяли семь медалей на Бали.
Еще один сильный результат пришел с чемпионата Азии по каратэ WKF, который прошел на острове Бали. Казахстанская команда завоевала семь наград: две золотые, две серебряные и три бронзовые.
Чемпионами Азии стали Жоламан Бигабыл и Олжас Алтынбек.
Каратэ часто остается в тени более популярных видов спорта, но такие результаты хорошо показывают: у Казахстана есть школа, характер и спортсмены, которые умеют выигрывать на континентальном уровне. Семь медалей на чемпионате Азии — это уже не случайный успех, а серьезная заявка.
Золото в эстафете: легкая атлетика тоже сказала свое слово.
Отдельная красивая история у казахстанских легкоатлетов. На чемпионате Азии по эстафетному бегу в китайском Шаосине сборная Казахстана выиграла золото в смешанной эстафете 4×400 метров.
В победный квартет вошли Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс.
Эстафета — это всегда про команду. Здесь мало быть быстрым самому: нужно точно передать палочку, выдержать давление и не потерять доли секунды там, где все решает один рывок. Казахстанцы справились — и привезли стране еще одно золото.
Исторический успех в фехтовании.
Один из главных моментов уикенда — выступление казахстанских фехтовальщиков на чемпионате Азии в Нью-Дели.
Gov.
Ирина Бакалдина впервые в истории отечественного фехтования выиграла золотую медаль чемпионата Азии в индивидуальной женской шпаге. Это не просто очередная победа в медальной таблице, а результат, который уже можно называть историческим.
Gov.
Еще одну награду Казахстану принес Руслан Курбанов. Он стал бронзовым призером в индивидуальной шпаге среди мужчин.
Для фехтования такие победы особенно ценны: конкуренция в Азии высокая, а индивидуальные дисциплины не прощают слабых минут. Здесь нужно быть точным, холодным и готовым решать все в один укол.
Первая медаль на юниорском ЧМ по стрельбе.
Хорошая новость пришла и из Германии, где проходит юниорский чемпионат мира по пулевой стрельбе. Ринат Казаченко завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.
Эта награда стала первой медалью Казахстана на текущем мировом первенстве.
Пулевая стрельба — спорт, где внешне почти ничего не происходит, но внутри идет огромная борьба. Один лишний вдох, одно неверное движение, одна потеря концентрации — и результат меняется. Поэтому серебро на юниорском чемпионате мира выглядит особенно весомо.
Почему эти 19 медалей важны.
Уикенд получился по-настоящему насыщенным: 19 медалей, несколько золотых побед, исторический результат в фехтовании и уверенные выступления сразу в пяти олимпийских видах спорта.
Для Казахстана это важный сигнал. Медали приходят не из одного направления, а из разных спортивных школ. Бокс подтверждает статус. Каратэ показывает стабильность. Легкая атлетика дает командное золото. Фехтование пишет историю. Стрельба открывает счет на юниорском мировом первенстве.
Именно из таких уикендов складывается большая спортивная картина. Когда победы идут одна за другой, становится понятно: казахстанский спорт не просто участвует в международной конкуренции. Он все чаще в ней выигрывает.