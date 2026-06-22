Утреннюю «Ласточку» из Жигулевска в Самару отменили 24 июня

В среду, 24 июня, в Самарской области отменили электропоезд «Ласточка» на участке Жигулевск — Самара. Это коснулось утреннего рейса, сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
«Изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ на участке Жигулевское море — Жигулевск», — рассказали в пресс-службе.
Так, отменяется пригородный поезд № 7132/7131 Жигулевск — Самара. Он должен был отправиться в областной центр в 06:20, а прибыть в 08:10. Теперь пассажирам придется добираться другим способом.
Напомним, расписание электричек изменится на маршруте Новокуйбышевская — Тольятти в июне и июле.