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«Хоккей, я люблю тебя»: Внук Третьяка завершил карьеру в 29 лел

Вратарь Максим Третьяк принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет. Об уходе из спорта он объявил в своём аккаунте в личном блоге.

Источник: Life.ru

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за всё — ты навсегда в моём сердце!» — написал Третьяк.

Голкипер в разные годы выступал за ХК «Сочи», рижское «Динамо», московский ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока. В 2016 году в составе молодёжной сборной России он завоевал серебряные награды чемпионата мира. Максим Третьяк приходится внуком прославленному вратарю Владиславу Третьяку, который ныне возглавляет Федерацию хоккея России.

Напомним, о позиции Максима Третьяка стало известно ещё в начале июня. Как сообщил Владислав Третьяк, причиной ухода из спорта стали проблемы со здоровьем. Хоккейный клуб «Сочи», за который выступал голкипер, объявил о прекращении сотрудничества с игроком в связи с истечением срока контракта. Позднее президент Федерации хоккея России пояснил, что его внук мог бы продолжить выступления, если бы не состояние здоровья.

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