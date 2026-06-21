«Хоккей, я люблю тебя»: Внук Третьяка завершил карьеру в 29 лел

Напомним, о позиции Максима Третьяка стало известно ещё в начале июня. Как сообщил Владислав Третьяк, причиной ухода из спорта стали проблемы со здоровьем. Хоккейный клуб «Сочи», за который выступал голкипер, объявил о прекращении сотрудничества с игроком в связи с истечением срока контракта. Позднее президент Федерации хоккея России пояснил, что его внук мог бы продолжить выступления, если бы не состояние здоровья.