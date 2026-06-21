Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию и возглавила группу H

Голами за Испанию отличились Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Саудовская Аравия помогла сопернику, забив автогол усилиями Хассана Аль-Тамбакти. Благодаря этой победе Испания вышла на первое место в группе H, набрав 4 очка. За ней следуют Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде, у которых по одному очку.
Оставшиеся матчи группы пройдут в ночь на 27 июня: Испания встретится с Уругваем, а Саудовская Аравия — с Кабо-Верде.
Ранее историческое очко на чемпионате мира по футболу впервые в своей истории набрала сборная Кюрасао, завершив встречу второго тура группового этапа ЧМ-2026 вничью с Эквадором. Матч прошёл в Канзас-Сити и закончился без забитых мячей — 0:0.
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