Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию и возглавила группу H

Голами за Испанию отличились Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Саудовская Аравия помогла сопернику, забив автогол усилиями Хассана Аль-Тамбакти. Благодаря этой победе Испания вышла на первое место в группе H, набрав 4 очка. За ней следуют Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде, у которых по одному очку.