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На ВСМ Москва — Петербург утвердили 14 пассажирских станций

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург планируется возвести 14 станций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург планируется возвести 14 станций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В Санкт-Петербурге будет построено две станции ВСМ, еще одна — в Ленинградской области.

— Всего на ВСМ появится 14 пассажирских станций. Четыре из них — в Москве, одна — в Подмосковье. Ещё четыре построят в Тверской области, две — в Новгородской, одну — в Ленинградской области и две — в Петербурге, — рассказали в пресс-службе.

Скоростная магистраль не будет пересекаться с действующей железнодорожной и автомобильной инфраструктурой. Для ВСМ будет предусмотрен отдельный транспортный коридор, который не будет иметь железнодорожных переездов и пересечений с автодорогами на одном уровне, говорится в материале.

Ранее обновленный фирменный поезд «Красная стрела» с увеличенными в габаритах вагонами начал курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой.

16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что самый современный российский состав серии «Москва-2026» вышел на Замоскворецкую линию метро. Перед этим поезд прошел контрольную обкатку без пассажиров, во время которой специалисты проверили каждую деталь.

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