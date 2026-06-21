На ВСМ Москва — Петербург утвердили 14 пассажирских станций

— Всего на ВСМ появится 14 пассажирских станций. Четыре из них — в Москве, одна — в Подмосковье. Ещё четыре построят в Тверской области, две — в Новгородской, одну — в Ленинградской области и две — в Петербурге, — рассказали в пресс-службе.