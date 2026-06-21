Памятная акция «Завтра была война» проходит на Мамаевом кургане

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня, а в канун этой даты волгоградцы чтут память тех, чьи жизни унесла эта кровопролитная война. Представители общественности и молодежных организаций, родственники участников СВО, кадеты, полицейские пришли на Мамаев курган с лампадами, в которых зажгутся огоньки и объединятся в одну большую реку из тысячи свечей.