Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии во втором туре группового этапа на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Испанский полузащитник Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте матча. С разницей в три минуты — на 21-й и 24-й минутах — испанский нападающий Микель Оярсабаль забил еще два мяча. На 49-й минуте саудовский защитник забил автогол. В дополнительное время — на 92-й минуте — ворота также поразил испанский полузащитник Ферран Торрес. Судьи, однако, последний мяч не засчитали.
По итогам матча Испания с тремя победами и тремя играми вничью стала лидером в группе H турнирной таблицы. Саудовская Аравия (одна победа, три поражения и два матча вничью) опустилась на третье место. Следующий матч в группе — Уругвай против Кабо-Верде — состоится 22 июня в 01:00 мск.
Матч Испания — Саудовская Аравия прошел на стадионе «Мерседес-Бенц» в американском штате Атланта. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, который открыл счет в матче в возрасте до 19 лет. Для него матч против Саудовской Аравии — первый на ЧМ в стартовом составе.