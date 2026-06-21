Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 на ЧМ-2026 по футболу

Матч Испания — Саудовская Аравия прошел на стадионе «Мерседес-Бенц» в американском штате Атланта. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, который открыл счет в матче в возрасте до 19 лет. Для него матч против Саудовской Аравии — первый на ЧМ в стартовом составе.