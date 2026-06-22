Уличное освещение отключат в Севастополе

Из-за перегруза электрических сетей в Севастополе не будет включаться уличное освещение. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
«Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии», — сообщил глава города по итогам заседания регионального оперштаба.
Также Развожаев обратился к жителям с просьбой по возможности сократить использование электроэнергии и не включать слишком много бытовых приборов.
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