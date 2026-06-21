Медики трех районов Ростовской области получили выплаты на 14 млн рублей

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют для привлечения медицинских кадров в сельскую местность и небольшие населенные пункты. Их участники получают единовременные компенсационные выплаты при условии трудоустройства в государственные медицинские учреждения и последующей работы в них в течение установленного срока.