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«У вас не будет страны»: Трамп пригрозил Ирану последствиями за закрытие Ормуза

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал угрожать Ирану в ответ на закрытие Ормузского пролива, которое Тегеран инициировал в связи с непрекращающимися ударами Израиля по Ливану. Агрессивное обращение к иранским дипломатам Трамп сделал в эфире Fox News.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал угрожать Ирану в ответ на закрытие Ормузского пролива, которое Тегеран инициировал в связи с непрекращающимися ударами Израиля по Ливану. Агрессивное обращение к иранским дипломатам Трамп сделал в эфире Fox News.

По его словам, он ночью предупредил представителей Ирана о последствиях закрытия пролива.

— Если вы закроете Ормузский пролив, у вас не будет страны… Вы даже не сможете вернуться в свою гребаную страну, — заявил Трамп.

18 июня американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.

Однако уже 20 июня стало известно, что Иран снова закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающуюся операцию Израиля в Ливане.

21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.

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