Упал — готовься к деменции: учёным всё-таки удалось выявить взаимосвязь

Для получения результатов авторы проанализировали медицинские данные около трех миллионов человек. Метаанализ проводился на базе более 35 тысяч ранних научных публикаций, из которых были отобраны семь работ, максимально соответствующих критериям качества. Важным условием было то, что все испытуемые были старше 40 лет и на старте наблюдений не имели диагностированной деменции.