Упал — готовься к деменции: учёным всё-таки удалось выявить взаимосвязь

Научный коллектив из Чанчуньского университета китайской медицины установил, что у людей старше 40 лет, переживших падения, риски развития нейродегенеративных патологий, включая деменцию, значительно выше, чем у их сверстников без подобных эпизодов. Итогами работы, опубликованной в журнале JPLCM, стали выводы на основе масштабного метаанализа.
Для получения результатов авторы проанализировали медицинские данные около трех миллионов человек. Метаанализ проводился на базе более 35 тысяч ранних научных публикаций, из которых были отобраны семь работ, максимально соответствующих критериям качества. Важным условием было то, что все испытуемые были старше 40 лет и на старте наблюдений не имели диагностированной деменции.
В ходе анализа выяснилась устойчивая корреляция: даже один эпизод падения повышал риски развития деменции на 20% по сравнению с теми, у кого подобных случаев не было. При этом у участников, переживших несколько падений, эти риски оказывались выше уже на 74%.
Авторы предлагают несколько объяснений этой связи. Во-первых, речь идет о возможных травмах головы, полученных при падениях, которые неизбежно ведут к росту нейродегенеративных отклонений. Во-вторых, разрушение нервной системы может начинаться постепенно и без явных симптомов, но параллельно ухудшается координация движений, что само по себе усиливает риск падений. Третье объяснение касается психологических последствий: получив травму, многие начинают бояться повторных случаев, снижают двигательную активность и сужают круг общения, что, в свою очередь, ускоряет когнитивные нарушения.
Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никуда.