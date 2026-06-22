В Екатеринбурге прошло световое шоу «Свет Победы»

Видеоинсталляция, спроецированная на здание университета, воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны, рассказывая о стойкости советского народа, роли тыла в приближении Победы, труде советских рабочих и инженеров, медиков и конструкторов, а также о дикторе Юрии Левитане, который зачитывал стране сводки от Совинформбюро в столице Урала и первым объявил о завершении войны.