В Екатеринбурге прошло световое шоу «Свет Победы»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Световое шоу «Свет Победы», приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялось в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло у главного учебного корпуса Уральского федерального университета, его посетили десятки студентов и горожан.
Видеоинсталляция, спроецированная на здание университета, воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны, рассказывая о стойкости советского народа, роли тыла в приближении Победы, труде советских рабочих и инженеров, медиков и конструкторов, а также о дикторе Юрии Левитане, который зачитывал стране сводки от Совинформбюро в столице Урала и первым объявил о завершении войны.
Также собравшимся предложили присоединиться к акции «Свеча Памяти» на сайте мероприятия, зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне и пожертвовать средства на помощь ветеранам.
В День памяти и скорби в столице Урала также прошли другие мероприятия в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.