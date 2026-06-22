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В Екатеринбурге прошло световое шоу «Свет Победы»

РИА Новости: шоу «Свет Победы» к Дню памяти и скорби прошло в Екатеринбурге.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Световое шоу «Свет Победы», приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялось в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло у главного учебного корпуса Уральского федерального университета, его посетили десятки студентов и горожан.

Видеоинсталляция, спроецированная на здание университета, воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны, рассказывая о стойкости советского народа, роли тыла в приближении Победы, труде советских рабочих и инженеров, медиков и конструкторов, а также о дикторе Юрии Левитане, который зачитывал стране сводки от Совинформбюро в столице Урала и первым объявил о завершении войны.

Также собравшимся предложили присоединиться к акции «Свеча Памяти» на сайте мероприятия, зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне и пожертвовать средства на помощь ветеранам.

В День памяти и скорби в столице Урала также прошли другие мероприятия в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.